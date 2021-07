Halle (Saale)/MZ - Während in manchen deutschen Großstädten die Corona-Infektionszahlen langsam wieder ansteigen (Inzidenz 37,2 in Frankfurt am Main, 39,1 in der Region Hannover), bleiben die Werte in Halle nach wie vor niedrig. Die Stadtverwaltung meldete am Dienstag zwar sechs Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz stieg aber nur leicht auf 5,87. Halle liegt damit weiterhin deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, der laut Robert-Koch-Institut am Dienstag 14,5 betrug.

Impfungen ohne Termin in Halle

Die Neuinfizierten gehören alle dem jüngeren Bevölkerungsspektrum an, zwei sind unter 18 Jahre, vier zwischen 19 und 49 Jahre alt. Aktuell sind demnach insgesamt 29 Personen in Halle mit dem Virus infiziert. Die Lage in den halleschen Krankenhäusern ist jedoch noch immer unverändert entspannt, nur ein Patient wird auf der Intensivstation wegen Covid-19 behandelt. Derweil bietet das Klinikum Bergmannstrost am Samstag, 31. Juli, von 10 bis 12 Uhr im krankenhauseigenen Impfzentrum gegenüber der Notaufnahme Spritzen gegen Corona an. Die Impfungen können unkompliziert ohne Termin wahrgenommen werden.

Auch im Impfzentrum in der Sporthalle der Glaucha-Grundschule Halle, Heinrich-Pera-Straße, sind Impfungen inzwischen täglich ohne Voranmeldung möglich. Die Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 8 bis 14.30 Uhr. An diesem Mittwoch bietet das Gesundheitsamt außerdem Impfungen am Edeka in der Weißenfelser Straße auf der Silberhöhe an. Das mobile Impfteam ist von 10 bis 16 Uhr vor Ort im Einsatz. Am Donnerstag soll dann wieder von 10 bis 16 Uhr auf dem Marktplatz geimpft werden.

Infektionsgeschehen in Halle ist nach wie vor gering

Die Impfquote steigt in Halle weiter an. Am Montag wurden laut Stadtverwaltung insgesamt 1.407 Impfungen durchgeführt. 146.494 Hallenser haben eine Erstimpfung bekommen, das entspricht 61,4 Prozent der Stadtbevölkerung. Die Quote der Zweitimpfungen beträgt 54,3 Prozent, das sind 129.506 Menschen. Halle steht damit im überregionalen Vergleich gut da. Deutschlandweit beträgt die Zweitimpfquote 49,7 Prozent.

Das Ordnungsamt der Stadt hat auch weiterhin Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt, ob alle aktuell geltenden Infektionsschutzmaßnahmen gegen das Coronavirus eingehalten werden. Am Montag berichtete die Verwaltung von 43 Kontrollen, die in Geschäften, Parkanlagen und Freizeiteinrichtungen sowie an bekannten Personen-Treffpunkten gemacht wurden. Es wurden jedoch keine Corona-Verstöße festgestellt.