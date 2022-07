Infektionsgeschehen in Halle Coronavirus macht keine Sommerferien - wie die Krankheitsverläufe aktuell sind

Die Corona-Pandemie scheint Vergangenheit zu sein. Das öffentliche Leben hat sich nahezu normalisiert. Doch die Lage ist auch in Halle völlig anders als in den Sommern 2020 und 2021. Darum wird das neue Impfzentrum nicht ins Kauflandcenter am Südstadtring einziehen.