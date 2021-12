In Halles Hauptbahnhof gibt es Sterne zu gewinnen

Halle (Saale)/MZ - Er ist ein Hingucker in der Eingangshalle im Hauptbahnhof: Der Weihnachtsstern unter der Kuppel aus der berühmten sächsischen Manufaktur Herrnhut. Bahnhofsmanager Karsten Kammler und Objektverwalterin Natalie Luschka haben sich bewusst für ein rot-weißes Exemplar entschieden. „Das war unseres Wissens nach die originale Gestaltung der Sterne, die vor 160 Jahren erstmals in Herrnhut hergestellt worden sind. Und die Farben passen natürlich perfekt zu Halle“, sagt Kammler.

So können Sie gewinnen

Für die Hallenser hat er auch eine kleine Überraschung parat: zehn kleine (und beleuchtete) Herrnhuter Weihnachtssterne, wie das große Pendant in Rot-Weiß gehalten. Wer so ein Schmuckstück haben möchte, muss sich in der Bahnhofshalle mit dem großen Stern fotografieren und den Schnappschuss entweder per Mail an Natalie Luschka oder den Saalekurier der MZ schicken. Einsendeschluss ist der 23. Dezember, 12 Uhr. In der Mail bitte den Namen und eine Rufnummer angeben. Die Gewinner werden benachrichtigt und können ihre Sterne pünktlich zum Weihnachtsfest am 24. Dezember am Infopunkt in der Bahnhofshalle abholen.

Teilnehmer schicken ihre Fotos bis 23. Dezember, 12 Uhr, an natalie.luschka@deutschebahn.com oder an saalekurier@mz.de. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.