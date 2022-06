In Halle wird klein gefeiert, in Merseburg steigt große Party

In Halle wird der 3. Oktober ohne Tamtam gefeiert, während zur gleichen Zeit in der Domstadt das Volk groß feiern darf. Wie passt das zusammen?

Halle (Saale)/MZ - 18 Kilometer trennen den Markt in Halle vom Stadtzentrum in Merseburg - normalerweise ein Klacks. Doch Anfang Oktober, wenn sich in der Händelstadt die Repräsentanten aus 16 Bundesländern mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen, um den Tag der Deutschen Einheit zu feiern, sind beide Städte scheinbar Lichtjahre voneinander entfernt.