In Halle wird auch Weihnachten geimpft

Halle (Saale)/MZ - Mittlerweile sind fast drei Viertel der Hallenser mindestens einmal gegen das Corona-Virus geimpft worden. die Stadt meldet am Donnerstag eine Erstimpfquote von 74,8 Prozent. Auch über die Weihnachtstage wird das Impfen weitergehen. An Heiligabend wird im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße von 10-14 geimpft, an den Weihnachtsfeiertagen jeweils von 14-17 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Es werden die Vakzine von Biontech und Moderna verimpft.

Inzidenz sinkt

Die Stadt meldet eine sinkende Inzidenz, sie liegt in Halle nun bei 462,92. 107 Neuinfektionen gab es am Donnerstag zu vermelden, etwa halb so viele wie in der Vorwoche. 36 Patienten werden in den städtischen Kliniken derzeit intensivmedizinisch behandelt. Ein weiterer Todefall aufgrund von Covid-19 wurde gemeldet.