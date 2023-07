Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Halles Abwasser soll auf Abbauprodukte von Drogen untersucht werden. Das verlangt die CDU-Stadtratsfraktion. Mit wissenschaftlicher Methode solle der Drogenkonsum in der Stadt bekämpft werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Die CDU beruft sich auf den Tod einer 18-jährigen Frau, die Ende Juni in Trotha an einer Überdosis Ecstasy gestorben war. Laut CDU könnte das abwasserbasierte Drogenmonitoring die Grundlage für eine effektivere Strategie zur Bekämpfung der illegalen Substanzen sein.