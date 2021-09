In Halle steigt die Inzidenz über 40

Halle/MZ - Die Corona-Inzidenz in Halle ist auf über 40 gestiegen. Am Sonntag meldete die Stadt einen Ansteckungswert von 41,06 Fällen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Zehn Kitas, Horte und Schulen seien derzeit von Infektionen betroffen, hieß es: Von elf Kindern und zwei Lehrern und Erziehen lägen positive Testergebnisse vor. Deshalb stünden jetzt 289 Kinder und 11 Mitarbeiter unter Quartäne. Es geht um fünf Horte und Kitas, eine Grund- und vier weiterführende Schulen.