In Halle sollen mehr öffentliche Wickelplätze eingerichtet werden

In der Scheibe A in Neustadt soll auch ein öffentlicher Wickelplatz eingerichtet werden, fordern einige Stadträte.

Halle (Saale)/MZ - In mehreren Gebäuden der Stadtverwaltung sollen demnächst besser zugängliche Wickelplätze eingerichtet werden. Das geht aus einem Antrag der Fraktion Die Grünen hervor, der am Donnerstag im Sozialausschuss beraten wurde. Laut Grünen-Rätin Inés Brock sei entscheidend, dass die Wickelmöglichkeiten nicht nur für Frauen gedacht sind, sondern für alle Personen, unabhängig von ihrem Geschlecht. Deshalb sollten die Plätze nicht immer nur in Damen-Toiletten untergebracht sein.