Halle (Saale)/MZ - Bald ist es wieder so weit: Auf dem halleschen Marktplatz soll wieder Urlaubsstimmung aufkommen. Was in den vergangenen Jahren mit hölzernen Sitzbänken in Bootform oder Liegestühlen in Sandboxen erreicht wurde, soll in diesem Jahr noch größer werden. Das Stadtmarketing hat gemeinsam mit dem Kunstmuseum Moritzburg und vielen halleschen Unternehmen ein Sandburgenevent auf die Beine gestellt. Die Aufbauarbeiten dafür haben am Montag begonnen.