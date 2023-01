In der „Luwu“ muss es mehr Platz für eine lebendige Stadt geben

Den Gehweg müssen sich Fußgänger und Radfahrer streckenweise teilen. Um die Gastronomie in der Straße zu beleben, bräuchte es aber mehr Raum für Freisitze.

Halle (Saale)/MZ - Die „Luwu“ und das Reileck sind Dreh- und Angelpunkt im halleschen Norden. Die häufigen Wechsel in den Läden sind – im Vergleich zum Beispiel mit der Bernburger Straße – jedoch auffällig. An den Räumen kann es nicht liegen. Schließlich finden die meisten Betreiber schnell einen Nachfolger, wenn sie ihr Geschäft aufgeben. Die Zahlen der Verwaltung belegen es ebenfalls: In der „Luwu“ gibt kaum Leerstand. Ziel sollte es jedoch sein, dass sich Lokale etablieren und langfristig halten.