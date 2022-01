Impfzentrum in Halle auch am Feiertag geöffnet

Halle (Saale)/MZ - - Auch am Feiertag kann man sich in Halle (Saale) gegen das Coronavirus impfen lassen. Das Impfzentrum ist am 6. Januar am Standort Heinrich-Pera-Straße von 11 bis 16 und in der Burgstraße von 16 bis 19 Uhr geöffnet, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Zugleich gab das Gesundheitsamt bekannt, dass in Halle drei weitere Menschen an Covid 19 gestorben sind. Die Zahl der Neuinfektionen stieg den Angaben zufolge im Vergleich zur Vorwoche um 36 auf 151. Die Sieben-Tage-Inzidenz erreichte einen Wert von 334,73 Fällen je 100.000 Einwohner. In halleschen Krankenhäusern wurden 120 Corona-Patienten behandelt, 38 davon auf Intensivstationen.