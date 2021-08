Impfzentrum der Stadt Halle in der Heinrich-Pera-Straße schließt

Halle (Saale) - Ende September wird das Impfzentrum der Stadt Halle in der Heinrich-Pera-Straße wieder schließen. Rund acht Monate war das Impfzentrum in der Turnhalle der Grundschule Glaucha in Betrieb. Das Land Sachsen-Anhalt hatte die Einrichtung finanziert, will aber zukünftig vor allem auf Impfungen durch die niedergelassenen Ärzte setzen. Aber auch ohne Impfzentrum plant die die Stadt weiterhin, Angebote des mobilen Impfens anzubieten.