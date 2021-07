Impfungen für Kinder und Jugendliche nun auch in Impfzentren in Halle möglich - weiterhin mobile Angebote

Aufgrund der fortschreitenden Ausbreitung der Delta-Variante erlaubt das Land Sachsen-Anhalt ab sofort, auch Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren in den Impfzentren zu impfen. Dies war bisher nur in den Kinderarztpraxen möglich.

Halle (Saale)/MZ - Die Stadt Halle führt auch in dieser Woche das mobile Impfangebot weiter fort. Am Donnerstag gibt es laut Angaben der Stadtverwaltung Impfmöglichkeiten an folgenden Orten:

Universität / Universitätsplatz heute, 29. Juli 2021; 10 – 15 Uhr

Marktplatz heute, 29. Juli 2021; 10 – 16 Uhr; Montag, 2. August 2021, bis Samstag, 7. August 2021, jeweils 10 bis 15 Uhr

Wochenmarkt Halle-Neustadt Montag, 2. August 2021, und Mittwoch, 4. August 2021, jeweils 10 bis 15 Uhr

Globus, Dieselstraße Dienstag, 3. August 2021, 10 bis 15 Uhr

Kaufland Halle-Trotha Donnerstag, 05. August 2021, 10 bis 15 Uhr

Am Treff Samstag, 07. August 2021, 10 bis 15 Uhr

Leuna-Chemie-Stadion Montag, 16. August 2021, 16 bis 19 Uhr (im Vorfeld des HFC-Heimspiels)

Aktuelle Corona-Zahlen in Halle

In Halle sind am Donnerstag zwei Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert ist liegt gleichbleibend bei 6,70, teilte die Stadtverwaltung auf ihrer Webseite mit.

Aktuell gibt es 29 infizierte Personen in der Stadt. Derzeit werden keine Personen in den Kliniken oder auf den Intensivstationen behandelt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.794 infizierte Personen, davon sind 11.410 wieder genesen. Bislang sind 279.200 Personen immunisiert, wobei 147.354 mit der ersten Dosis und 131.846 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft.

Impfungen nun auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren

Wie bei allen anderen Impfungen werden auch diese stets nach einem Aufklärungsgespräch sowie in Gegenwart eines Sorgeberechtigten durchgeführt. Im Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße sind Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren jederzeit möglich. Terminbuchungen sind nicht notwendig. Das Impfzentrum ist montags bis donnerstags von 8 bis 14.30 Uhr geöffnet.