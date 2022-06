Impfen zwischen Alten Meistern

Ein Arzt-Ehepaar und andere Mitglieder des Fördervereins haben einen der Schließtage der Moritzburg für eine Impf-Aktion genutzt. Und die kam bei den Hallensern bestens an.

Halle (Saale)/MZ - Dieser Ort war selbst für Hans-Werner Trummel und seine Frau Gitta ein Besonderer. Denn auch wenn das Arzt-Ehepaar aus Zörbig bereits Impfaktionen an ungewöhnlichen Plätzen wie beispielsweise bei der Feuerwehr seines Heimatortes organisiert hat - in solch einem historisch bedeutsamen Ambiente wie dem am Mittwoch haben selbst Trummels noch nicht praktiziert: Als Mitglieder im Freundeskreis „Freunde und Förderer des Kunstmuseums Moritzburg“ haben die beiden Mediziner gemeinsam mit weiteren Vereinsmitgliedern und mit Unterstützung des Teams der Moritzburg eine Impfaktion im Talamt des Kunstmuseums auf die Beine gestellt und dazu den regulären Schließtag des Museums - den Mittwoch - genutzt.