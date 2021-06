Impfen ohne Termin - keine Warteschlangen am Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße in Halle

Halle (Saale) - Hallenser haben noch bis Freitagabend, 18 Uhr die Möglichkeit, sich ohne eine vorherige Terminvereinbarung mit dem Impfstoff Astrazeneca Impfzentrum in der Heinrich-Pera-Straße impfen zu lassen. Wie die Stadt auf ihrer Webseite mitteilte, gibt es am frühen Nachmittag keine Wartezeiten, um sich zu immunisieren.

Weiterhin ist eine Neuinfektion gemeldet worden. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt bei 1,68. Leider gibt es einen Todesfall zu beklagen, so die Stadt auf ihrer Webseite.

Aktuell gibt es 63 infizierte Personen in der Stadt. Eine Person wird in den Kliniken behandelt, davon ein*e Hallenser*in. Auf den Intensivstationen wird ebenfalls ein*ePatient*in versorgt. Die Anzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus liegt bei 355.

Seit Beginn der Pandemie gibt es in Halle 11.747 infizierte Personen, davon sind 11.329 wieder genesen. Bislang sind 219.570 Personen immunisiert, wobei 132.624 mit der ersten Dosis und 86.946 Personen mit der notwendig zweiten Dosis geimpft. (mz)