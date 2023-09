Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/Magdeburg/MZ/AHS - Halles suspendierte Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) hat im Kampf um seine Rückkehr in den Ratshof erneut eine juristische Niederlage erlitten. Laut einer am Mittwoch verbreiteten Mitteilung wies das Oberverwaltungsgericht am Dienstag Wiegands Beschwerde gegen eine Entscheidung des Magdeburger Verwaltungsgerichts vom Juli zurück, so dass seine vorläufige Dienstenthebung weiter gilt. Der Beschluss ist rechtskräftig (OVG 10 M 14/23). Einer Gerichtssprecherin zufolge bleibt dem Oberbürgermeister der Weg der Verfassungsbeschwerde, um dagegen vorzugehen.