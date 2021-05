Immer wieder müssen die Kameraden im Südpark in Halle löschen

Halle (Saale) - Der Südpark war am Mittwochabend Einsatzort für die Feuerwehr: In der Telemannstraße hat es auf einem Balkon gebrannt. Der Brandherd war im Erdgeschoss eines leerstehenden Blocks. Im Einsatz waren 31 Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Passendorf, teilt die Stadtverwaltung mit. Glücklicherweise konnten die Kameraden verhindern, dass das Feuer sich ins Gebäudeinnere ausbreitet. Verletzt wurde niemand.

Jedoch war es nicht der erste Einsatz im Südpark in den letzten Tagen. Immer wieder kommt es zu Bränden in leerstehenden Häusern. Die Brandursache muss noch ermittelt werden, dazu stellt die Polizei Nachforschungen an. Vermutlich ist am Mittwoch Unrat angezündet worden. Vor fünf Jahren hatte es eine lange Brandserie im Südpark gegeben, weswegen damals Überwachungskameras angebracht wurden. (mz)