Immer weniger Spenden - Tafel in Halle schlägt Alarm

Die Lebensmittelversorgung für arme Hallenser gerät unter anderem wegen sinkender Spendenbereitschaft in Gefahr. Wie die Stadt unterstützen will.

Halle (Saale)/MZ - Gähnende Leere. Kaum noch schwarzer Tee, viel weniger Gemüse als sonst, so gut wie keine Monatshygiene-Artikel für Frauen mehr - und dabei warten die ersten Kunden des Tages noch draußen vor der Tür. Bei der Tafel in Neustadt, zuständig für ganz Halle, herrscht Notstand. Es gibt viel weniger zu verteilen, als eigentlich gebraucht wird. Tafel-Chefin Jacquelin Gottschalk hebt die Hände und sagt: „Wir sind an der absoluten Belastungsgrenze.“