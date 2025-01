Eine repräsentative Verkehrs-Umfrage zeigt überraschende Ergebnisse zur Mobilität in Halle. Hat die Stadt ihre Ziele bereits erreicht?

Überraschendes Umfrageergebnis in Halle

Wie hier zum Weihnachtsshopping: Viele Hallenser bewegen sich in der Stadt zu Fuß.

Halle (Saale)/MZ. - Die Menschen in Halle sind umweltfreundlicher unterwegs, als es so manche Stau-Meldung der jüngeren Vergangenheit nahelegen mag. Der Anteil an Fußgängern im Gesamtverkehrsaufkommen innerhalb der Stadt ist gestiegen.