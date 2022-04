Im Stadtrat gilt bis Ende April die 3G-Regel

Im Stadtrat am kommenden Mittwoch gilt erneut die 3G-Regel.

Halle (Saale)/MZ - In der Stadtratssitzung am kommenden Mittwoch müssen die Teilnehmer erneut Masken tragen und nachweisen, dass sie genesen, geimpft oder getestet sind. Auf Nachfrage eines Bürgers im Hauptausschuss am Mittwoch erklärte die Verwaltung, dass das beschlossene Hygienekonzept noch bis Ende April gilt. Da der Stadtrat selbst festlegen kann, wie er die Sitzungen organisiert, gelten die Regeln auch unabhängig von Landes- und Bundesvorgaben.