Im Schülerlabor am Weinbergcampus Halle geht es um Zukunftsthemen

Halle (Saale)/MZ - Aus Riesen-Riesenaugen blickt einen die Biene an. Mit einem kleinen Dreher an einem der Rädchen verschwimmt der Kopf, stattdessen kommen die Härchen in der Körpermitte in den Fokus. Die Biene befindet sich auf dem Objekttisch eines digitalen Lichtmikroskops im Schülerlabor auf dem Weinbergcampus. Am Mittwoch wurden die Räumlichkeiten, die die Universität kostenlos im Institut für Physik zur Verfügung stellt, eingeweiht. Künftig sollen hier die Schülerlabore der Heinz-Bethge-Stiftung veranstaltet werden. „Mit dieser Kooperation können wir junge Menschen für die Forschung begeistern und unserem gesellschaftlichen Auftrag nachkommen“, sagt Christian Tietje, Rektor der Universität Halle.

„Im Labor geht es um Zukunftsthemen“, sagt Stephan Großer, Verantwortlicher für die Schülerlabore. Zunächst sei es allgemein wichtig, Kindern in der zunehmen technisierten Welt einen Zugang zur Wissenschaft zu ermöglichen. Im Labor geschieht das über Bilder. Die Workshops beginnen damit, dass die Schüler mitgebrachte Objekte zunächst unter einem herkömmlichen Mikroskop betrachten, wie sie es vielleicht aus dem schulischen Biologieraum kennen.

Bilder lassen sich bearbeiten und filtern „wie in einer App“

Weiter geht es zum digitalen Lichtmikroskop, bei dem die Vergrößerungen auf einen Computer betrachtet werden. Diese Bilder lassen sich bearbeiten und filtern „wie in einer App“, sagt Großer. Die Schüler könnten so Fähigkeiten, die sie ohnehin vom Umgang mit Handys haben, zum wissenschaftlichen Arbeiten verwenden. Als dritte Technik steht ein Elektronenmikroskop im Labor, das bis zu 300.000-fache Vergrößerungen liefert. Die so entstehenden Bilder erinnern dann mehr an Skizzen aus dem Chemiebuch als an den Gegenstand auf dem Objektträger. Über die Reihe an Mikroskopen wird eine Brücke vom handlichen Gegenstand zur wissenschaftlichen Abstraktion geschlagen.

„Das Labor ist nicht nur etwas für Nerds, die Prinzipien der Technik lernen die Kinder in Minuten“, sagt Großer. Der promovierte Physiker ist ehrenamtlich im Schülerlabor aktiv. Er freut sich darauf, den Kindern praktische Laborerfahrungen mitzugeben - hofft außerdem, dass sich in der Zukunft noch ein paar mehr ehrenamtliche Kursleiter finden.