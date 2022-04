Im März fährt das öffentliche Leben langsam wieder hoch

Erste Geschäfte öffnen wieder. Eingekauft wird nun per „click and meet“. Indes kommt die Suspendierung des OB in Gang.

Elke Lux sortiert in ihrem Geschäft in der Schmeerstraße in Halle Schuhe ein. Sie erwartet Kunden, die einen Termin vereinbart haben.

Halle/MZ - Anfang März ist die Mehrzahl der Bewohner in den halleschen Pflegeheimen zum zweiten Mal geimpft. Auch die Bereitschaft der Mitarbeiter, sich spritzen zu lassen, steigt. Die Stadt wollte zwar schon Ende Februar mit den Impfungen in den Heimen durch sein, doch immer wieder wird neuer Bedarf angemeldet. Nach wie vor gibt es in den Altenheimen aber zahlreiche Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Indes sind halbstündige Besuche in den Einrichtungen wieder möglich.