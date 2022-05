Im Ernstfall: Stadt will sieben Sirenen einsetzen

Halle (Saale)/MZ - Die Hallenser sollen künftig wieder mit Sirenen vor Unwetter oder Anschlägen gewarnt werden. Die Stadtverwaltung will ein aktuelles Förderprogramm des Bundes nutzen, um für rund 76.000 Euro sieben Standorte auszubauen. Ein Schallgutachten ermittelt, wo die Sirenen aufgestellt werden müssen, damit möglichst alle Bürger sie im Ernstfall hören. Im Gespräch als potenzielle Standortesind derzeit der Ratshof, die Hauptfeuerwache in Neustadt, die Südwache in der südlichen Innenstadt sowie die Gerätehäuser in Dölau, Trotha, Ammendorf und Reideburg. Laut Verwaltung könnten die Sirenen bereits zum Ende des Jahres bei Gefahren aufheulen.