Neues Kunstwerk in Halle Im Dienste der Armen und Kranken: Denkmal erinnert an die Verdienste der Diakonissen

Eine neues Denkmal vor dem Diakoniekrankenhaus erinnert an die 165-jährige Geschichte der Diakonissen in Halle. Warum die Künstlerin in der Beschäftigung mit den rund 600 Schwestern Inspiration fand – und welche Parallelen sie zur Gegenwart zieht.