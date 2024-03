Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Andere Schüler gehen feiern und wissen noch nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Sky Böhme ist anders. Kurz vor seinem Abitur am Elisabeth-Gymnasium in Halle hat er bereits sein zweites Unternehmen gegründet, ist mit seiner Freundin Wilhelmine verlobt und hat ein Buch geschrieben. Benannt ist Sky nach dem Schauspieler Sky du Mont. Anstatt in einer Geschichte mitzuspielen, hat er sich aber dazu entschieden, eine zu schreiben.