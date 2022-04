Illegale Migration: Großrazzia der Polizei in Halle

Einsatzkräfte der Bundespolizei gehen in Halle und Leipzig gegen Schleuserkriminaliät vor.

In halle wurden mehrere Objekte durchsucht.

Halle (Saale)/MZ - Mit einem Großaufgebot gehen Beamte der Bundespolizei derzeit in Halle und Leipzig gegen kriminelle Schleuser vor. Sie sollen es Ausländern ermöglicht haben, nach Mitteldeutschland einzureisen. Die Migranten werden unerlaubt beschäftigt und oft auch ausgebeudet. Die Razzia wird durch die Staatsanwaltschaft Leipzig koordiniert. In beiden Städten wurden Wohn- und Geschäftshäuser durchsucht. Der Hauptverdächtige wohnt in Leipzig.