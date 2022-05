Illegal Linde in Halle gefällt: Stadt erstattet nun Anzeige gegen Baumfrevler

Bis auf den Stumpf ist die Linde gefällt worden. Die Stadt will Anzeige erstatten.

Halle (Saale)/MZ/AHE - Nachdem nahe der Richard-Wagner-Straße illegal eine Linde gefällt worden ist, will die Stadtverwaltung Strafanzeige erstatten. Das teilte die Pressestelle am Montag auf Anfrage mit. Der abgehackte Baum unweit des Landesmuseums, der laut Stadt ersetzt werden soll, war am Wochenende entdeckt worden.