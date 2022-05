Illegal eingereist: Polizei greift Marokkaner auf der A14 bei Halle auf

Halle (Saale)/MZ - Sie waren Autofahrern aufgefallen, weil sie zu Fuß auf der A14 südöstlich von Halle unterwegs waren: Zwei Männer aus Marokko sind offenbar illegal auf der Ladefläche eines Lkw eingereist. Eine Streife der alarmierten Polizei konnte die 21 und 35 Jahre alten Männer nahe des Rastplatzes Kabelsketal am Montagmorgen aufgreifen, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Gültige Papiere für die Einreise hatten sie nicht.

„Der rumänische Lkw, mit dem die Männer nach Deutschland gekommen sind, konnte in der näheren Umgebung nicht mehr festgestellt werden“, so die Bundespolizei. In der Vernehmung habe einer der Männer angegeben, dass der Brummi-Fahrer nichts von seiner zusätzlichen Fracht wusste. Jedoch bemerkte er sie, nachdem sie am Rastplatz das Fahrzeug verlassen hatten und scheuchte sie weg. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Einschleusens von Ausländern sowie zwei weitere Strafverfahren wegen den unerlaubten Einreisen eingeleitet.

Die Afrikaner wurden mittlerweile an die zuständige Ausländerbehörde im Saalekreis übergeben. Es habe sich bereits um die fünfte festgestellte Schleusung in diesem Jahr in Sachsen-Anhalt gehandelt.