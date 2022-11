„Ihr könnt ihn gern haben“: Halles Bürgermeister übergibt den Ratshofschlüssel

Mit einem bunten Fest auf dem Markt ist der Karneval am 11.11. nach zwei Jahren Corona-Zwangspause in die Stadt zurückgekehrt.

Halle (Saale)/MZ - Sie sind wieder da: Nach einer Corona bedingten Zwangspause in den vergangenen beiden Jahren hat am Freitag um 11.11 Uhr in Halle und dem Saalekreis wieder die fünfte Jahreszeit begonnen. Zehn Karnevalsvereine aus Halle und dem Saalekreis hatten sich auf dem Markt versammelt. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) machte den Spaß mit und ließ sich nur widerwillig aus dem Ratshof auf die Bühne führen. Dort übergab er den Schlüssel zum Rathaus an Prinzessin Lea I. und Prinz Yannick. „Den Schlüssel gebe ich dieses Jahr gern ab“, sagte Geier mit Blick auf die Herausforderungen, vor denen die Stadt stehe. Die Narren dürften sich jetzt um den Haushalt der Stadt und einen Klimaaktionsplan kümmern.

Der Auftakt in die Faschingszeit wurde auf dem Markt mit einem bunten Programm gefeiert. Kurios: Nebenan wird derzeit der Weihnachtsmarkt aufgebaut. Diese Konstellation gab es in der Stadtgeschichte so noch nie. Zahlreiche Schaulustige standen vor der Bühne und feierten mit.