Neun Unternehmen aus Halle gehören zu den Preisträgern. Welche das sind und vor was für Nachwuchsproblemen Unternehmen in Sachsen-Anhalt aktuell stehen.

Preisverleihung in Halle

Halle (Saale)/MZ - Am Mittwochabend zeichnete die Industrie- und Handelskammer (IHK) Halle-Dessau 27 Unternehmen aus dem südlichen Sachsen-Anhalt zu Top-Ausbildungsbetrieben für besonderes Engagement in der Lehre aus. Neun davon haben ihren Sitz in der Saalestadt, drei weitere im Saalekreis. Ausgewählt wurden die Preisträger von einer vierköpfigen Jury.