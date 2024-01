Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Weltweit stellt das sich wandelnde Klima Städte vor große Probleme. So auch Halle. Eine Möglichkeit darauf zu reagieren, ist sich und seine Umgebung an die neuen Bedingungen anzupassen. In dem vom Unabhängigem Institut für Umweltfragen (UfU) initiierten Projekt „Klimaanpassung selbst gemacht“ haben Studenten der Landschaftsarchitektur der Hochschule Anhalt nun zwei Umgestaltungsvorschläge erarbeitet, mit denen das in der Saalestadt gelingen soll.