Idee zum Bäumegießen in Halle: Wasser aus dem Heidesee in die Dölauer Heide pumpen?

Halle (Saale)/MZ - Die Bäume in der Dölauer Heide leiden unter Wassermangel. Seit Jahren ist es zu trocken in Halles Stadtwald, und der aktuelle Sommer scheint schon wieder Rekorde zu brechen. Die Ökologische Arbeitsgruppe Halle - ein Verein, der sich seit Jahrzehnten für den Erhalt der Natur im Stadtgebiet einsetzt - will nun die „Wasserwende“ in Halle einleiten. Die Idee der Arbeitsgruppe klingt spektakulär: Warum nicht einfach Wasser aus dem Heide- und dem Bruchsee in die Dölauer Heide pumpen?