Gastronomen in Halle müssen Gebühren bezahlen, wenn sie Sonnenschirme aufstellen. Eine Stadträtin will das ändern.

Eine Stadträtin will, dass mehr Sonnenschirme am Straßenrand aufgestellt werden – wie hier am Bebelplatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Wer dieser Tage in Halles Stadtzentrum unterwegs ist, bewegt sich angesichts hochsommerlicher Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius wohl meistens nur am Rand von Straßen unter aufgespannten Markisen und Schirmen fort. Ohne Schatten wäre es kaum auszuhalten. Vor allem ältere Menschen können sich ernsthaft in Gefahr begeben, wenn sie bei derart hohen Temperaturen in der Sonne sind. Doch wie kann man kurzfristig für mehr Schatten in der Stadt sorgen?