Grundschule Südstadt in Halle

In einem desolaten baulichen Zustand: Die Grundschule Südstadt.

Halle (Saale)/MZ - Vor drei Wochen kritisierten Lehrkräfte der Grundschule Südstadt in einem Brandbrief öffentlich die Missstände an ihrer Ausbildungsstätte, nachdem die zuständigen Stellen nicht auf ein schriftliches Ultimatum reagiert hatten. Die Vorwürfe wogen schwer: Die Schulleitung und ihre Vertretung seien seit Monaten krankgeschrieben, die Lehrer wegen Personalmangels fortlaufend überlastet und selbst das Schulgebäude sei in einem desolaten baulichen Zustand.