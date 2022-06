Huttenschule muss weiterhin „Baracken“ für den Unterricht nutzen

Die KGS muss weiter den alten Bau in der Liebenauer Straße nutzen.

Alte Toiletten, zugenagelte Fenster und schlechte Luft: Die Kooperative Gesamtschule Ulrich von Hutten (KGS Hutten) wollte die Gebäude in der Liebenauer Straße nicht länger für den Unterricht nutzen. Doch bis ihr eigentliches Schulgebäude in der Roßbachstraße erweitert ist, müssen Schüler und Lehrer weiterhin auf diesen Standort ausweichen. Den Vorschlag des Stadtrats, Räume im Berufsförderungswerk in der Bugenhagenstraße vorübergehend anzumieten, hat die Verwaltung abgelehnt. Es wäre schlicht zu teuer.