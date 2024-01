Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Merseburg/MZ. - Husten, Schnupfen, Fieber: Die Grippewelle ist da. In Halle wurden in der zweiten Januarwoche 86 Fälle gemeldet, in der dritten Woche schon 263. Das ist eine Verdreifachung der Zahlen. Auch im Saalekreis steigt die Zahl der Grippekranken wöchentlich: Waren es in der zweiten Januarwoche noch 31 Fälle und in der dritten 104, so hat die Welle mit 174 Infizierten in der jetzt abgelaufenen Woche ihren bisherigen Höhepunkt erreicht. „Wir gehen aufgrund der gemeldeten Infektionszahlen derzeit von einem stark ansteigenden Infektionsgeschehen aus“, sagt Steffen Walther, Leiter des Sachgebiets Hygiene beim Landkreis.