Neujahrsschwimmen in Halle Hunderte Teilnehmer nehmen Bad im kalten Heidesee

Das Spektakel lockte zum Feiertag Besucher von Kind bis Rentner an und in den See in Halle-Nietleben. Doch selbst für Geübte Winterbader ist die Abkühlung stets aufs Neue eine Überwindung.