Hunderte Kita-Erzieherinnen streiken in Halle

Sie fordern mehr Anerkennung, mehr Personal und bessere Ausbildungsbedingungen. Verdi hat in der Stadt am Mittwoch zahlreiche Kitas lahmgelegt.

Halle (Saale)/MZ - Zum dritten Mal haben Mitarbeiter und Erzieherinnen aus städtischen Kindertagesstätten am Mittwoch in Halle die Arbeit niedergelegt. Unterstützt wurden sie von Personal aus Kitas im Saalekreis und Dessau. Sie fordern bessere Arbeitsbedingungen. So soll die Vor- und Nacharbeit bei der Kinderbetruung als Arbeitszeit anerkannt werden - bislang machen es die Beschäftigten in ihrer Freizeit. Zudem verlangen sie mehr Anstrengung bei der Fachkräftegewinnung, eine attraktivere Ausbildung und einen Kinder- und mitarbeiterfreundlicheren Beschäftigungssschlüssel. Die Gewerkschaft Verdi ging mit den kommunalen Arbeitgebern hart ins Gericht. Sie würden sich nicht auf die Beschäftigten zubewegen. Sollte es bei der nächsten Verhandlungsrunde am 16./17. Mai kein vernünftiges Angebot geben, werde man „die Sache eskalieren lassen“. Dann sollen Kitas mehrere Tage bestreikt werden.