Hunderte demonstrieren in Halle gegen Flüchtlingspolitik der EU

Halle (Saale)/MZ - Gegen die Flüchtlingspolitik der EU sind am Samstag einige Hundert Demonstranten in Halle auf die Straße gegangen. Einige riefen, dass "die Mauer" abgebaut werden solle. Nach dem Start der Demo am Steintor zogen die Teilnehmer weiter über die Lu-Wu zum Reileck und weiter in die Innenstadt.

Zur Demo aufgerufen hatte die Seebrücke Halle gemeinsam mit der Aktivistischen Jugend.

Vertreterinnen der Seebrücke Halle verwiesen auf die derzeit "prekäre Situation" für Geflüchtete an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Dort würden Menschen "brutale Gewalt erfahren" und "ohne Perspektive" ausharren. Eine der halleschen Aktivistinnen sagte: "Das geht gegen die Menschenrechte und gegen alle europäischen Werte."

Die Seebrücke setzt sich für sichere Fluchtrouten ein, nicht nur im Mittelmeerraum sondern auf der ganzen Welt. Eine der halleschen Vertreterinnen betonte zudem: "Wir wollen, dass Menschen aufgenommen werden."