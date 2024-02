Armut in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/MZ. - Und plötzlich hat die Russin ihr Portemonnaie geöffnet, einen Zehn-Euro-Schein herausgenommen und ihn einer älteren Ukrainerin überlassen, die aus dem Krieg nach Halle geflohen ist. Diese Frau hätte ihre gerade bei der Tafel in Neustadt erhaltenen Lebensmitteln sonst nicht bezahlen können. Für einen Bruchteil des Ladenpreises, aber eben nicht zum Nulltarif Brot, Konserven, Gemüse oder Hygieneartikel abzugeben, ist ein Grundprinzip aller Tafeln in Deutschland – und eben auch der von der Evangelischen Stadtmission betriebenen Einrichtung in der Tangermünder Straße.