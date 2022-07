Beim Liegen am Sandstrand nahe dem Golfplatz bleibt es nicht: Viele Besucher gehen auch im Hufi baden.

Halle (Saale)/MZ - Der Hufeisensee am östlichen Rand der Stadt ist eine wahre Perle. Umringt von Bäumen liefert er die perfekte Idylle im heißen Sommer. Steht man dort dieser Tage am Ufer, will man einfach nur eintauchen, sich abkühlen im klaren Wasser. Nur ist eben das nicht gestattet.