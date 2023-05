In der Nacht zum Samstag hat sich in Halle-Nietleben ein Unfall ereignet, bei dem zwei Insassen eines Autos leicht verletzt wurden. Der Fahrer flüchtete verletzt vom Unfallort.

Halle (Saale)/MZ - In der Nacht zum Samstag kam kurz nach 3 Uhr in der Teutschenthaler Landstraße ein Auto aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und rutschte einen Abhang herunter.

An der Unfallstelle wurde nach Angaben der Polizei ein 29-jähriger und ein 31-jähriger Mann angetroffen. Beide waren alkoholisiert und wiesen leichte Verletzungen auf. Sie gaben an, dass ein ihnen unbekannter Mann das Auto gefahren sei. Dieser sei verletzt und habe sich in unbekannte Richtung entfernt. Zur Suche nach dem Verletzten wurde ein Polizeihubschrauber, ein Fährtensuchhund und durch die Feuerwehr eine Drohe eingesetzt. Eine verletzte Person konnte nicht aufgefunden werden.

Einer der beiden angetroffenen Insassen wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Wer das Auto letztlich gefahren hat, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.