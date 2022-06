Hotel als Filmkulisse: Im einstigen Maritim-Hotel in Halle fanden Dreharbeiten statt

Worum es im Film mit dem Arbeitstitel „Prinzessin“ geht und warum er erst in zwei Jahren zu sehen sein wird.

Neun Drehtage gab es im einstigen Maritim-Hotel in Halle für den Film „Prínzessin“.

Halle (Saale)/MZ - Einen Arbeitstitel gibt es schon: „Prinzessin“ heißt der Film, der von Mitte Juli bis Mitte August in Leipzig, Halle und Umgebung an insgesamt 25 Tagen gedreht wurde, neun Tage davon in Halle im einstigen Maritim-Hotel.