Hospiz mit zwölf Betten soll im Sommer 2022 bezugsfertig sein

Halle (Saale) - Der Anfang ist gemacht - nun steht dem Baustart für das neue Hospizgebäude nichts mehr im Wege. Mit dem obligatorischen Spatenstich auf einer Freifläche an der Ecke Murmansker/Kiewer Straße ist jetzt symbolisch ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zum langersehnten Neubau gesetzt.

Auf dem 2.000 Quadratmeter großen Grundstück inmitten eines Wohngebiets im halleschen Süden wird bis zum Sommer 2022 der Hospizneubau mit zwölf Betten entstehen. Das bisherige Hospiz in der Heinrich-Pera-Straße in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus St. Barbara und St. Elisabeth wird nach Fertigstellung des zweigeschossigen Gebäudes, das auf einer Fläche von 1.450 Quadratmetern Gästezimmer, Büros und Schulungsräume beherbergen wird, umziehen.

Vor 36 Jahren die Hospiz-Idee nach Halle gebracht

Bevor Bauherr, Förderer und Hospiz-Vertreter zum Spaten greifen, gibt Hospiz-Leiterin Kathrin Dietl noch einen kurzen Überblick über das bisher Erreichte. Es sei ein langer Atem nötig gewesen, bis man heute hier stehen könne, sagt Kathrin Dietl, die seit 2003 Geschäftsführerin des Hospizes Halle ist. Sie verweist auf Heinrich Pera, der nunmehr vor 36 Jahren die Hospiz-Idee nach Halle gebracht habe. „Durch sein Wirken eröffnete hier eines der ersten Tageshospize Deutschlands“, so Dietl. Pera, Pfarrer und Seelsorger, dem nach seinem Tode am derzeitigen Standort des Hospizes eine Straße gewidmet wurde, habe gewollt, dass Menschen auf ihrem letzten Weg eine würdige Begleitung erfahren. Nun solle das neue Hospiz seinen Namen tragen. „Heinrich Pera steht für die Hospizbewegung in Halle. Er war ein leidenschaftlicher Kämpfer für das Leben bis zuletzt und ein Pionier, ohne den wir heute nicht so weit wären“, so die Geschäftsführerin.

Dass das neue Hospiz seinen Namen tragen werde, sei ein Gruß an ihn und ein Zeichen für die Hospizidee, die für ein würdevolles Sterben stehe, so Dietl. Das Hospiz am St. Elisabeth-Krankenhaus habe sich als Ort längst etabliert, doch sei es jetzt Zeit für Neues, für mehr Platz und besseren Standard für Gäste und Angehörige. 4,25 Millionen Euro sind für das Projekt investiert worden. Mit einer Spendenaktion sammelt das Hospiz weiterhin Geld für den Bau, der von den Kostenträgern nicht vollumfänglich finanziert wird. „Wir sind auf Spenden angewiesen, und das ist gut so - damit wird eine Kommerzialisierung des Hospizgedankens vermieden“, so Dirk Steinborn. Es werde nicht irgendein Haus gebaut, sondern ein Hospiz für alle, so der Vorsitzende des Hospiz-Freundeskreises. „Tut also euer Bestes!“ (mz/Katja Pausch)

Infos zu Baufortschritt und Spendenmöglichkeit auf hospiz-halle.de