Nach über 30 Jahren ist die ehemalige Einrichtung am Krankenhaus St. Elisabeth vom Franckeplatz in einen Neubau im Süden von Halle gezogen.

Hospiz in Halle am neuen Standort

Mit etwas Verspätung ist das Hospiz jetzt vom Franckeplatz in Halles Süden gezogen. Hier gibt es mehr Licht und mehr Platz für Gäste und Mitarbeiter.

Halle (Saale)/MZ - - Lange haben es die Mitarbeiter und die vielen ehrenamtlichen Helfer erhofft, nun ist es Wirklichkeit: Das Hospiz Halle, vor über 30 Jahren am Krankenhaus St. Elisabeth am Franckeplatz gegründet, konnte nun in den eigens geschaffenen Neubau im Süden von Halle umziehen. Zudem bekommt es einen neuen Namen: den seines Gründers Heinrich Pera.