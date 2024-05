Ein Mann hat in einem Hornbach-Baumarkt in der Delitzscher Straße in Halle eine teure Maschine erworben - aber nur wenig für sie bezahlt. Nun sucht die Polizei mit einem Foto aus einer Überwachungskamera nach ihm.

Bei Hornbach in Halle in der Delitzscher Straße hat ein Mann den Baumarkt um Tausende Euro betrogen.

Halle (Saale)/DUR. - Zu einem Betrug ist es bereits am Samstag, 27. August 2022, in einem Hornbach-Baumarkt in der Delitzscher Straße in Halle gekommen, wie die Polizei meldet.

Demnach vertauschte am Nachmittag ein Mann das Preisschild einer tragbaren Powerstation „Eco Flow Delta Pro“ mit dem Verkaufspreis von 4.000 Euro gegen das eines „Eco Flow River Pro“ mit dem ursprünglichen Verkaufspreis von 750 Euro. Anschließend zahlte er für das teurere Gerät den niedrigeren Preis und verließ damit den Baumarkt.

Nun sucht die Polizei mit der Aufnahme aus einer Überwachungskamera nach dem Mann.

So sieht der mutmaßliche Täter aus:

Dieser Mann könnte Preisschilder ausgetauscht haben. Wer kennt ihn? Foto: Polizei

Die Polizei bittet Menschen, die Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des mutmaßlichen Täters machen können, sich unter der Rufnummer 0345/2242000 bei der Polizei in Halle zu melden.