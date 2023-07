In der Nacht zum Samstag zog ein Brandstifter durch die Südstadt in Halle und hinterließ eine Spur der Verwüstung.

Hoher Sachschaden: Mehrere Autos und Mülltonnen in der Südstadt in Halle abgefackelt

Halle (Saale) - In der vergangenen Nacht musste die Feuerwehr zu mehreren Bränden in die Südstadt ausrücken. Gegen 2.15 Uhr brannte im Bereich der Brüsseler Straße eine Mülltonne in einem umschlossenen Bereich. Nur 45 Minuten später gegen 3 Uhr brannten ebenfalls in der Brüsseler Straße drei Autos. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf über 30.000 € geschätzt.

Mindestens fünf Autos wurden durch Feuer vollständig zerstört. (Foto: Marvin Matzulla)

Kurz vor 4 Uhr brannten dann in der Rigaer Straße erneut zwei Autos. Das Feuer beschädigte drei weitere Pkw. Die Feuerwehr konnte die Brände schnell löschen. In allen Fällen hat die Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.