Hochwasser-Lage in Halle: „Wir haben bei uns noch Glück gehabt“

Halle (Saale)/MZ - Der Direktor des Landesbetriebs für Hochwasserschutz (LHW) in Sachsen-Anhalt, Burkhard Henning, sieht in der verheerenden Naturkatastrophe im Westen Deutschlands den Beleg, bei den Investitionen in Deiche und andere Anlagen nicht nachzulassen. „Die Menschen leiden unter einer Art Hochwasserdemenz, je länger Flutkatastrophen zurückliegen“, sagte Henning der MZ. Das Land baut in Halle derzeit eine Hochwasserschutzmauer am Gimritzer Damm. Zudem soll noch in diesem Jahr nach langer Vorplanung der Neubau des Deiches in Hohenweiden beginnen.