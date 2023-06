Hochwasser 2013: Debatte im Stadtmuseum Halle zu Zusammenhalt in der Not

Halle (Saale)/MZ - - Kaum ein Stuhl ist am Donnerstagabend im Hof des Stadtmuseums leer geblieben: Gemeinsam mit der Freiwilligen-Agentur wurde aus Anlass des zehnten Jahrestages der Flut in Halle vom Museum zur Gesprächsrunde eingeladen, um das Thema „Zusammenhalt in der Not“ in der Rückschau auf die Ereignisse von 2013, aber auch mit einem Blick in die Zukunft zu diskutieren.