Wann Nordbad und Saline die Saison beenden und wie es in den Naturbädern am Stadtrand weitergeht.

Freibadsaison in Halle

Halle (Saale)/MZ - - Der Hochsommer hat sich noch einmal zurückgemeldet: Auch wenn meteorologisch der Herbst Einzug gehalten hat, steigt die Quecksilbersäule in diesen Tagen oft in eine Höhe, die sich mancher für den Ostseeurlaub in den Sommerferien gewünscht hätte.